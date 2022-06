Mercato Lazio, Vicario torna in pole dopo lo stop di Carnesecchi

Mercato Lazio, l’infortunio alla spalla di Carnesecchi cambia i piani di mercato della Lazio: Vicario torna in pole per la porta

Carnesecchi si allontana dalla Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, l’infortunio alla spalla del portiere rimediato con l’Italia U21 ha di fatto bloccato le trattative con l’Atalanta (con la quale ballavano comunque 5 milioni tra domanda e offerta).

Troppi i 3 mesi, almeno, di stop: Sarri vuole il suo nuovo numero 1 a disposizione dal primo giorno di ritiro. Per questo in pole è tornato Guglielmo Vicario, portiere che l’Empoli ha appena riscattato dal Cagliari per circa 8 milioni di euro. L’idea è quella di impostare la trattativa sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro. I rapporti tra i due club sono ottimi e l’affare potrebbe decollare in breve tempo.