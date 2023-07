Mercato Lazio, big d’Europa su Milinkovic Savic: la situazione legata al Sergente

Nuova pretendente per Milinkovic Savic, con la Lazio pronta a sedersi al tavolo delle trattative.

Come riportato da caughtoffside.com, il procuratore del serbo, Mataja Kezman, avrebbe offerto al Chelsea il suo assistito. In ballo un’offerta da 40 milioni per il Sergente.