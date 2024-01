Mercato Lazio, un altro argentino pronto a duellare con Castellanos se parte Immobile: le ultime

Mercato Lazio, se parte Immobile è in arrivo un duello tutto argentino con Castellanos: le ultime sull’attacco

La Lazio sta cambiando pelle. I big faticano e i nuovi si impongono. Il presente e il futuro del club capitolino stanno cambiando, prendendo le sembianze di nuovi protagonisti. L’uomo copertina è certamente Castellanos, che per la prima volta lascia pensare che la squadra possa andare avanti anche senza Immobile.

Come tutta risposta, ecco allora che, come riportato da Il Messaggero, se non già a gennaio, in estate le strade con l’attaccante campano potrebbero dividersi. In prima fila ci sarebbe sempre la tentazione Arabia Saudita. I biancocelesti non sembrano però impreparati all’evenienza di un addio, con il Cholito Simeone in pole sulla lista di Fabiani per duellare con il Taty come nuovo futuro bomber laziale.