Mercato Lazio, tutti i nomi per la difesa: piacciono Colley e Rugani

Con Luiz Felipe out per un po’ di tempo, la società potrebbe correre ai ripari per rinforzare il reparto difensivo

Luiz Felipe non sarà a disposizione del tecnico Simone Inzaghi per un lungo periodo. La società potrebbe dunque operare sul mercato per evitare a Simone Inzaghi di dover chiedere ad alcuni giocatori di fare gli straordinari come accaduto spesso a Marco Parolo nel corso della stagione (anche ieri impiegato come difensore).

Già ieri era emerso il nome di Daniele Rugani, il quale al Rennes non ha vissuto esperienze esaltanti. Tra i vari nomi, anche quelli di Maksimovic, Sokratis e il Umtiti, ormai un’indiscrezione ricorrente relativamente al mercato biancoceleste. Secondo quanto riportato da Sampdorianews.net, l’ultimo nome sarebbe quello di Omar Colley della Sampdoria.