Mercato Lazio, spunta la prima richiesta di Tudor a Fabiani: vuole il suo pupillo. Lotito...

Mercato Lazio, spunta la prima richiesta di Tudor a Fabiani: il croato, dopo l’esperienza a Verona, vorrebbe riavere Barak

Come riporta Il Messaggero, nonostante il vertice di calciomercato Lazio sia stato fissato per metà maggio, Igor Tudor avrebbe già fatto una precisa richiesta al DS Fabiani per la prossima stagione.

Le prime partite del nuovo corso biancoceleste stanno evidenziando le difficoltà di Luis Alberto nel giocare da trequartista seguendo le diverse consegne del tecnico croato. Proprio per questo l’ex Marsiglia ha fatto il nome di Barak, centrocampista della Fiorentina in uscita già dallo scorso gennaio per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. I 29 anni non depongono a suo favore ma Lotito potrebbe fare un’eccezione e accontentare l’allenatore.