Mercato Lazio, tra Sergio Rico e Carnesecchi rispunta Ospina

Mercato Lazio, Ospina torna ad essere un obiettivo concreto: il colombiano torna in corsa con Sergio Rico e Carnesecchi

La Lazio si prepara alla rivoluzione in porta. Con Strakosha e Reina prossimi alla partenza, Tare è concentrato su quello che potrà essere il numero 1 della prossima stagione. Come riferisce il Corriere dello Sport, tra Carnesecchi (il preferito di Sarri) e Sergio Rico (in pole per il DS), è rispuntata la candidatura di David Ospina.

Il portiere colombiano si libererà a parametro zero dal Napoli il prossimi 30 giugno e potrebbe diventare un’occasione appetibile se limasse le richieste d’ingaggio. La pista è certamente da seguire con attenzione.