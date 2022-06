Mercato Lazio, Torreira o Maycon dopo Marcos Antonio: le ultime

Mercato Lazio, le manovre a centrocampo non si fermano a Marcos Antonio: Torreira e Maycon nel mirino di Tare

L’arrivo di Marcos Antonio, con l’operazione chiusa definitivamente nella giornata di ieri, non chiude le porte al mercato della Lazio per quanto riguarda il centrocampo. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i nomi in pole sul taccuino di Tare sono quelli di Torreira e Maycon.

Il primo è tornato all‘Arsenal dopo il mancato riscatto della Fiorentina. Il centrocampista vorrebbe tornare agli ordini di Italiano ma l’interesse della Lazio non lo lascia indifferente. Scade nel 2023, la Lazio può acquistarlo a titolo definitivo o in prestito in caso di rinnovo con l’Atletico almeno fino al 2024.

Dal Brasile hanno rilanciato anche il nome di Maycon, 24 anni, compagno di Marcos Antonio allo Shakhtar: piace molto a Sarri e potrebbe essere l’innesto a sorpresa in mediana.