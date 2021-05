Mercato Lazio, torna di moda un giocatore del Verona: la situazione

La Lazio è ancora al lavoro sul mercato e avrebbe messo di nuovo gli occhi su un giocatore del Verona, seguito anche dal Napoli

La Lazio continua ancora a muoversi sul mercato e si prepara a dare battaglia agli altri club di Serie A per assicurarsi alcuni rinforzi importanti. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in casa biancoceleste è tornato di moda un giocatore del Verona, seguito anche da un’altra squadra.

Stiamo parlando di Mattia Zaccagni (24 anni), su cui da tempo c’era un fortissimo interesse del Napoli. Tuttavia, nonostante sembrava ormai in dirittura d’arrivo, l’affare tra il club partenopeo e il giocatore scaligero si è bloccato e il ds della Lazio Igli Tare si sarebbe rifatto sotto per cercare di mettere a segno il colpo. La società gialloblù chiede intorno ai 15 milioni di euro: si tenterà di far abbassare il prezzo e di concludere l’operazione ad un costo ridotto. I biancocelesti lottano per la Champions e per il mercato.