Mercato Lazio, Tare guarda in Spagna per una giovane promessa

Novità di mercato in casa Lazio: il ds Igli Tare ha puntato il mirino in Spagna, monitorando una giovane promessa. I dettagli

La Lazio non molla sul fronte mercato. I biancocelesti vogliono rinforzarsi per affrontare la prossima stagione al meglio alla guida del nuovo allenatore Maurizio Sarri: tuttavia, la società sta lavorando anche in prospettiva.

Infatti, secondo quanto riportato da La Repubblica, il ds Igli Tare avrebbe puntato il mirino in Spagna per portare a Roma una giovane promessa. Si tratta dell’argentino Luka Romero, giovane attaccante classe 2004 del Maiorca. Di lui si dice molto bene nella penisola Iberica e, nell’ultima stagione, ha totalizzato 8 presenze in prima squadra tra campionato a Coppa del Re, segnando anche un gol. La Lazio sembra averlo in pugno e potrebbe aggregarlo alla Primavera di Calori o alla squadra di Mister Sarri.