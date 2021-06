Mercato Lazio, Tare guarda in Germania per un terzino: la situazione

Nuovo obiettivo di mercato per la Lazio: il ds Igli Tare punta lo sguardo in Germania per un terzino. La situazione

La Lazio lavora ormai senza sosta sul mercato: l’obiettivo è quello di rinforzare ulteriormente la rosa e regalare al nuovo tecnico Maurizio Sarri nuovi giocatori congeniali al proprio 4-3-3. Per questo, nelle ultime ore il ds Igli Tare avrebbe puntato lo sguardo in Germania per un terzino.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i biancocelesti avrebbero mostrato interesse per Ludwig Augustinsson, difensore del Werder Brema e della Nazionale Svedese: oggi era in campo nella vittoria degli scandinavi per 1-0 contro la Slovacchia agli Europei. Classe 1994, il club tedesco lo valuta attorno ai 10 milioni di euro, ma la Lazio potrebbe trattare per abbassare il prezzo sui 7-8 milioni. Nelle prossime settimane si attendono sviluppi su questa situazione.