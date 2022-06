Mercato Lazio, Tare continua a monitorare Issa Diop per la difesa

Mercato Lazio, Tare punta su Romagnoli e Casale ma tiene in caldo le alternative: Issa Diop del West Ham il preferito del DS

La Lazio continua a lavorare per quanto riguarda il mercato in entrata, cercando di accontentare Sarri in vista del ritiro di Auronzo. Come riporta Il Messaggero, in difesa i preferiti di Tare sono Romagnoli e Casale ma il DS tiene in caldo anche alcune alternative.

La prima risponde al nome di Issa Diop, centrale del West Ham in scadenza di contratto nel 2023. Il centrale è in uscita e potrebbe arrivare ad un prezzo abbordabile. La pista è da seguire con attenzione.