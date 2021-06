Mercato Lazio, Strakosha ai saluti: spunta Audero come sostituto

Nuovi nomi sul mercato della Lazio: con Thomas Strakosha ai saluti, i biancocelesti puntano Emil Audero della Sampdoria

La Lazio è sempre più attiva sul mercato: diversi nomi sono stati accostati ai biancocelesti in questi ultimi giorni e molte operazioni stanno piano piano prendendo il via, sia in uscita che in entrata.

In particolare, Thomas Strakosha sembra uno dei più indiziati a lasciare i biancocelesti in questa sessione di calciomercato e la società starebbe valutando i suoi possibili sostituti. Tra questi, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, spunta anche il nome di Emil Audero, portiere della Sampdoria. La Lazio, però, non è l’unica squadra che sta monitorando il giocatore: sulle sue tracce, infatti, ci sono anche Inter e Atalanta.