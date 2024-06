Mercato Lazio, SALTA l’obiettivo sulla trequarti? La MOSSA di Fabiani, LUI può sbloccare l’affare

Mercato Lazio, si complica la trattativa per Stengs vista l’alta richiesta del Feyenoord: l’inserimento di Isaksen può sbloccare l’affare

Come riporta Il Messaggero, si sarebbe al momento bloccata nel calciomercato Lazio la trattativa con il Feyenoord per portare a Formello Calvin Stengs, calciatore individuato come erede di Luis Alberto.

Il club olandese infatti ha fissato il prezzo a 20 milioni di euro mentre i biancocelesti non vorrebbero andare oltre i 15 di parte cash: per questo Fabiani sta pensando all’inserimento di Isaksen come parziale contropartita.