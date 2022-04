Mercato Lazio, spunta l’ipotesi di uno scambio Acerbi Rugani: le ultime

Acerbi è sempre più vicino all’addio: Inter di Inzaghi alla finestra ma spunta l’ipotesi di uno scambio con Rugani: i dettagli

Francesco Acerbi è sempre più lontano dalla Lazio. Come riportano Il Messaggero e il Corriere dello Sport oggi in edicola, il centrale ha deciso di cambiare aria in estate, convinto non solo dallo strappo coi tifosi ma anche dal sempre più probabile arrivo di Alessio Romagnoli.

Oltre all’interesse dell’Inter, con l’ex tecnico Simone Inzaghi che monitora la situazione, nelle ultime ore è emersa anche la possibilità di uno scambio con Rugani. Allegri apprezza Acerbi così come Sarri, dopo averlo lanciato ad Empoli, tornerebbe volentieri a lavorare col giovane centrale. Sviluppi sono attesi nelle prossime settimane.