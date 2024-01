Mercato Lazio, per giugno il sogno di Sarri è un parametro zero di lusso. ULTIMISSIME

Mercato Lazio, il sogno di Maurizio Sarri per l’attacco della prossima stagione è Rafa Silva del Benfica: si libera a zero

Maurizio Sarri ha un grande sogno per il calciomercato Lazio della prossima estate. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, il tecnico non ha mai smesso di pensare a Rafa Silva, attaccante di 31 anni del Benfica.

L’attaccante sarà libero a giugno a parametro zero e rappresenta una grossa opportunità: il Comandante è tornato alla carica per convincere Lotito e Fabiani a tentare l’affondo.