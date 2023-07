Mercato Lazio, si tratta Ricci: granata in attesa del rilancio biancoceleste per il centrocampista

Ceduto Milinkovic Savic, la Lazio avrebbe individuato in Samuele Ricci del Torino il nome giusto per rimpiazzare il giocatore serbo.

Come riportato da TMW, la distanza tra i due club è ancora lontana: valutato 25 milioni, l’offerta dei biancocelesti è di 10 milioni in meno. I soldi arabi potrebbero permettere al club di Lotito un rilancio nei prossimi giorni per chiudere la trattativa.