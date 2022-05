Mercato Lazio, si cerca l’intesa con l’Atalanta per Carnesecchi: le ultime

Mercato Lazio, i biancocelesti cercano l’intesa con l’Atalanta per l’arrivo di Carnesecchi: valutazione tra i 10 e i 15 milioni di euro

Lazio e Atalanta continuano a lavorare per cercare di raggiungere l’intesa per l’approdo a Formello di Carnesecchi.

La valutazione della Dea è tra i 12 e i 15 milioni di euro, anche se in prima battuta la società di Percassi vorrebbe cedere il calciatore ancora in prestito o alla stessa Cremonese o all’Empoli. Come riporta l’Eco di Bergamo però, il rapporto non idilliaco con Gasperini potrebbe alla fine portare alla cessione a titolo definitivo.