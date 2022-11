Mercato Lazio, Sarri vuole Ilic a gennaio. E Luis Alberto…

Mercato Lazio, come in estate l’obiettivo di Sarri per gennaio è Ivan Ilic del Verona: serve la partenza di Luis Alberto

La lunga pausa per il Mondiale in Qatar, con la ripresa del campionato fissata per il prossimo 4 gennaio, riaccende inevitabilmente voci e indiscrezioni di mercato. Come riferito dal Corriere dello Sport, il grande obiettivo di Maurizio Sarri per la sua Lazio per gennaio resta sempre Ivan Ilic, già inseguito vanamente in estate a causa della mancata partenza di Luis Alberto.

Il Verona è in zona retrocessione e sfrutterà il mercato invernale per incassare il più possibile dai propri talenti. Ilic ha una valutazione di circa 15 milioni di euro ma per sbloccare la trattativa, soprattutto a causa dell’indice di liquidità negativo che condiziona le entrate, serve la partenza di Luis Alberto, in prestito o titolo definitivo (formula preferita dalla stessa società scaligera per il serbo). La pista è da monitorare con attenzione con la possibilità anche di inserire Fares, tornato ieri a disposizione, nella trattativa: Sarri aspetta la propria mezzala di qualità.