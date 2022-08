Mercato Lazio, Sarri lancia segnali: il preferito a sinistra è Emerson

Mercato Lazio, Sarri in conferenza ha palesato l’esigenza di avere un terzino sinistro di ruolo: Emerson Palmieri resta il preferito

Emerson Palmieri resta nei pensieri di Maurizio Sarri. Come riportato da Il Messaggero, nella conferenza di ieri, vigilia di Lazio-Bologna, il tecnico ha spiegato quanto sarebbe importante per lo sviluppo della manovra avere un terzino sinistro di ruolo, pur aprendo alla soluzione di compromesso legata ancora ad Adam Marusic, come fatto lo scorso anno.

Il riferimento non troppo velato è proprio all’esterno del Chelsea: i biancocelesti vorrebbero finalizzare il suo arrivo in prestito avendo trovato anche il gradimento del Chelsea sulla formula ma senza uscite difficilmente ci saranno altri innesti. Sarri in cuor suo spera che la situazione riesca a sbloccarsi.