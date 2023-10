Mercato Lazio, Sarri stregato dal difensore: lo vuole a gennaio

Mercato Lazio, Sarri ha fatto una richiesta precisa a Lotito per gennaio: il tecnico vuole Gabriele Guarino dell’Empoli

Come rivelato da Il Messaggero, con Gila in uscita, Maurizio Sarri ha avanzato una precisa richiesta a Claudio Lotito per il calciomercato Lazio di gennaio.

Il Comandante è rimasto stregato dal difensore classe 2004 dell’Empoli, Gabriele Guarino, anche lui zero minuti in stagione. L’affondo è possibile.