Mercato Lazio, Lotito paga i ritardi: il patron non ha ascoltato Sarri

La Lazio sta pagando i ritardi sul mercato: Lotito non ha consegnato a Sarri i rinforzi richiesti nei tempi concordati

Come riferito dal Corriere dello Sport, la partenza choc della Lazio in campionato è riconducibile ad un’estate vissuta a strappi da parte di Claudio Lotito.

Il patron non ha seguito le indicazioni di Sarri sui calciatori richiesti (Zielinski e Berardi) e non ha neanche consegnato i nuovi acquisti al tecnico nei tempi concordati (sono arrivati quasi tutti ad agosto). Il tecnico ha bisogno di tempo per far integrare i nuovi, un ritardo che in campo si nota e che ha inevitabilmente inciso sui risultati. Le prossime gare saranno necessarie per invertire la rotta.