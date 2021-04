Mercato Lazio, rispunta Bradaric: è lui il candidato per il dopo Lulic?

Per il mercato della Lazio rispunta Bradaric: sembra lui il primo candidato per rimpiazzare Lulic, sempre più lontano da Roma

In attesa di capire il futuro di Lulic, la Lazio si guarda intorno: nella lista dei candidati per la fascia sinistra, rispunta anche Bradaric. Il ventunenne del Lille è stato già seguito nelle passate parentesi di mercato, in questa stagione si è messo in mostra con 30 presenze (20 in campionato, 7 in Europa League e 3 in Coppa di Francia), partendo dal primo minuto per 22 volte.

Anche con la Serbia si sta rendendo protagonista: 4 le presenze collezionate fino ad ora. Come ricorda Gazzetta.it, inoltre, è suo il gol siglato in Under 21 che è valso la qualificazione al prossimo Europeo. Il cartellino del giocatore si aggirera attorno ai 6 milioni e la Lazio ci starebbe pensando concretamente.