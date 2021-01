Michele Riosa, giovane attaccante, torna in biancoceleste dopo una prima parte di stagione alla Salernitana

Dopo aver svolto la prima parte di stagione in prestito alla Salernitana, Michele Riosa torna alla Lazio. Il giovane attaccante classe 2003 torna a far parte del settore giovanile del club biancoceleste, come si legge sul sito della Serie A.

Il giocatore, ad appena 17 anni, si era trasferito in Serie B, alla Salernitana: dopo i primi mesi della stagione 2020/2021, torna nella Capitale.