Rinnovo Zaccagni, nessun accordo con la Lazio: spunta il retroscena legato a Lotito. Cosa succede

Rinnovo Zaccagni, nessun accordo con la Lazio per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2025: il retroscena su Lotito

Come riferito da Nicolò Schira, il rinnovo di Mattia Zaccagni resta un tema aperto nel calciomercato Lazio.

Al momento non c’è nessun accordo per il prolungamento dell’accordo in scadenza nel 2025: Lotito, che a luglio scorso gli aveva promesso l’estensione del contratto, ha in programma nelle prossime settimane un incontro con l’agente Giuffredi per discuterne.