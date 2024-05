Mercato Lazio, REBUS Immobile: Lotito lo spiazza, questa cosa non se l’aspettava. Cosa è successo

Mercato Lazio, rebus Immobile: lui rimarrebbe ma Lotito non esclude la cessione: servono 10 milioni di euro. I dettagli

Come riferito da Il Messaggero, il futuro di Ciro Immobile nel prossimo calciomercato Lazio è ancora tutto da definire nonostante il classe ’90 abbia ribadito alla società la volontà di restare a Formello rispettando l’accordo in scadenza nel 2026.

Tudor lo terrebbe a patto che accetti il ruolo di riserva ma per Lotito i 5 milioni di euro percepiti non giustificherebbero tale status. Per questo il patron tiene vive le possibilità di una cessione, magari in Arabia Saudita, e ha fissato il prezzo: servono 10 milioni per il via libera.