Mercato Lazio, REBUS Immobile! Volontà chiara della punta ma Lotito lo SPIAZZA: la situazione

Mercato Lazio, rebus Immobile: il calciatore vuole rimanere in biancoceleste ma per Lotito non è incedibile. I dettagli

Come riferito dal Corriere dello Sport, il rebus legato al futuro di Ciro Immobile terrà banco per tutto il calciomercato Lazio estivo. La volontà del centravanti, che con i biancocelesti ha un contratto fino al 30 giugno del 2026, è chiara come esplicitato ieri dall’agente Alessandro Moggi: vuole rimanere a Formello.

La sensazione forte però è quella che rispetto agli anni scorsi per la società la sua posizione non è più così salda: nessuno lo accompagnerà alla porta ma l’intenzione della Lazio è comunque quella di prendere diversi attaccanti. Un’idea che se andasse in porto potrebbe spingere Immobile a riconsiderare il proprio futuro.