Mercato Lazio, proposto Ojeda: la risposta di Tare

Mercato Lazio, ai biancocelesti è stato proposto Martin Ojeda, attaccante esterno del Godoy Cruz: la risposta di Tare

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato aumentano i calciatori proposti alle tante società di Serie A, tra cui la Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport, che riprende un’indiscrezione rimbalzata dall’Argentina, ai biancocelesti nelle ultime ore è stato proposto Martin Ojeda, ala sinistra, adattabile anche a destra, del Godoy Cruz.

Il calciatore è in scadenza di contratto il 31 dicembre del 2023, ha messo a segno 13 gol e 14 assist in 45 partite e ha una valutazione di 8 milioni di euro destinata a scendere in estate visti i soli 6 mesi di contratto restanti. Al momento Tare ha declinato la proposta vista l’abbondanza di esterni della rosa di Sarri. In estate se ne potrebbe riparlare.