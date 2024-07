Mercato Lazio, svincolato di LUSSO a centrocampo? Proposto a Fabiani. ULTIMISSIME

Mercato Lazio, svincolato di lusso a centrocampo? A Fabiani è stato proposto Alfred Duncan: valutazioni in corso

Come riferito da Firenzeviola, nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome per il calciomercato Lazio per quanto riguarda il centrocampo. A Fabiani è stato infatti proposto il profilo di Alfred Duncan, centrocampista classe ’93 appena svincolato dalla Fiorentina.

Il calciatore, che ha ricevuto anche le offerte di Trabzonspor e Venezia, gradirebbe lo sbarco nella Capitale ma prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro, ammesso che la Lazio apra al suo arrivo, vuole valutare con calma tutte le proposte.