Mercato Lazio, Insigne in pressing su Sarri. Lotito nicchia e pone una condizione

Mercato Lazio, Insigne prova a tentare Sarri: Lotito apre al trasferimento a gennaio ma solo a una condizione

Il mercato di gennaio ha aperto i battenti, e non mancano i soliti cavalli di ritorno. La nostalgia di casa è un classico, e i calciatori non sono da meno. Uno di questi, è Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli sembra voler riassaporare l’aria italiana, con la sua esperienza a Toronto che sembra giunta al capolinea.

Per questo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, starebbe cercando di tornare in Serie A. In particolare, il desiderio del campione d’Europa in carica sembra quello di ritrovare Maurizio Sarri. Tra i due il rapporto è ottimo, Insigne gradirebbe lavorare ancora con il tecnico toscano. L’ostacolo principale al momento per un suo arrivo alla Lazio sarebbe Lotito, che non vorrebbe spendere troppo per mandare in porto l’affare.