Mercato Lazio, ritorno di fiamma in attacco: colpo in Argentina? Ultime

Mercato Lazio, potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma per quanto riguarda l’attacco: occhi su Pierotti del Colón

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Lazio potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma per quanto riguarda il possibile colpo in attacco.

I biancocelesti infatti hanno ripreso a seguire con grande attenzione Santiago Pierotti in scadenza col Colón a dicembre del 2024. Il calciatore, seguito dalla Lazio anche la scorsa estate, ha una clausola rescissoria di 4 milioni di euro.