Mercato Lazio, si raffredda la pista Simeone? Dall’incrocio con Immobile al rapporto con Moggi. ULTIMISSIME

Mercato Lazio, si complica la pista che porta a Simeone? Dall’incrocio con Immobile ai rapporti con Moggi. I dettagli

Come riporta Il Messaggero, potrebbe complicarsi nel calciomercato Lazio la pista che porta a Simeone, attaccante del Napoli indicato come il primo obiettivo di Tudor per la prossima stagione.

Tuttavia il procuratore del ragazzo, Alessandro Moggi, è lo stesso di Immobile e in passato l’agente ha proprio evitato la sovrapposizione dei due attaccanti nella stessa squadra. Servirebbe la partenza di Ciro per sbloccare l’operazione ma i rapporti con lo stesso Moggi non sono più idilliaci come un tempo.