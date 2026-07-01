Retroscena Lazio: ecco perché è saltato definitivamente il ritorno di Peruzzi

Mancato accordo Peruzzi-Lotito: il retroscena dietro il definitivo “no”! Le ultimissime novità

Il ritorno in biancoceleste di Angelo Peruzzi si trasforma in un vero e proprio nulla di fatto. Nonostante le numerose voci circolate nelle scorse ore, che ipotizzavano un imminente rientro dell’ex portiere nei ranghi societari, la trattativa è naufragata definitivamente. A riportare gli ultimi dettagli di questa operazione sfumata è Alfredo Pedullà, che ha spiegato come le ambizioni dell’ex estremo difensore non abbiano trovato riscontro positivo nei piani futuri del club capitolino. La rottura è avvenuta in modo netto e, stando agli aggiornamenti, non sembrano esserci margini per una riapertura dei colloqui in tempi brevi.

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Il ritorno di Angelo Peruzzi bloccato dalle divergenze tattiche sul ruolo

Il nodo cruciale che ha spezzato il filo del discorso tra le parti riguarda la natura dell’incarico. Angelo Peruzzi, figura storica del mondo laziale, aveva richiesto alla dirigenza un ruolo operativo ben preciso: agire come collante diretto tra la società e la tifoseria organizzata, una sorta di garante carismatico per compattare l’ambiente. La sua idea prevedeva poteri decisionali per gestire le dinamiche interne e stemperare le tensioni, ma la linea seguita dalla Lazio si è rivelata inconciliabile con tali richieste, portando al rifiuto definitivo di ogni ipotesi di collaborazione futura.

La Lazio preferisce un profilo diverso rispetto ad Angelo Peruzzi

La decisione di declinare la proposta è stata presa in totale autonomia da Angelo Peruzzi, il quale non ha inteso scendere a compromessi sulla struttura del proprio mandato. Dopo aver valutato attentamente le prospettive, l’ex dirigente ha scelto di restare fuori dal progetto, mettendo fine a contatti che, pur essendo esistiti, non hanno mai superato la fase embrionale. La Lazio, dal canto suo, prosegue con la propria organizzazione interna, evitando di stravolgere gli equilibri raggiunti.