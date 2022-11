Mercato Lazio, per l’attacco spunta Success: le ultime

Mercato Lazio, i biancocelesti pensano a Success dell’Udinese per il ruolo di vice Immobile: si lavora per l’estate

Spunta un nome nuovo per l’attacco della Lazio e per il famigerato ruolo di vice Immobile. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, l’ultima idea dei biancocelesti è quella che porta a Success, attaccante dell’Udinese di Sottil in scadenza di contratto a giugno del 2024 e non intenzionato a rinnovare.

Il calciatore incontra il gradimento tecnico di Maurizio Sarri che ha potuto osservarlo da vicino lo scorso 16 ottobre all’Olimpico nella sfida terminata 0-0 proprio contro i friulani. Attaccante da non molte reti in stagione (è arrivato massimo a 6 in carriera), è capace però di svariare su tutto il fronte d’attacco lavorando molto per la squadra. I primi contatti sono già partiti ma l’affare verrà, nel caso, impostato per l’estate. Lotito è stato chiaro con Sarri: fino a giugno si lavorerà con il materiale a disposizione nel reparto offensivo cercando di valorizzare e accompagnare al meglio la crescita di Cancellieri.