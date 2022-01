Mercato Lazio, per l’attacco spunta la clamorosa pista Origi: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercato Lazio, Divock Origi è il nome nuovo per l’attacco della Lazio: Tare pronto all’affondo sul centravanti belga

Spunta un clamoroso nome a sorpresa per l’attacco della Lazio in questo intenso mese di gennaio. Come riportato dall’edizione odierna de Il Tempo infatti, i biancocelesti starebbero lavorando sottotraccia con il Liverpool per l’acquisizione di Divock Origi, centravanti belga classe 1995 in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Tare sarebbe infatti in contatto da giorni con gli intermediari che ne stanno curando il trasferimento avendo incassato la disponibilità degli inglesi a cederlo subito per incassare qualcosa. Il profilo di Origi è stato approvato anche da Sarri vista la sua grande duttilità (può giocare sia centravanti che da esterno). Per affondare il colpo serve però la fondamentale cessione di Muriqi che al momento non ha offerte sul tavolo.