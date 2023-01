Mercato Lazio: affare Pellegrini in attesa. Ecco la situazione. Il terzino spinge per approdare nel club biancoceleste

Come riportato da Il Messaggero, l’arrivo di Luca Pellegrini alla Lazio è legato all’uscita a titolo temporaneo di Fares. Intano l’avventura del terzino in prestito dalla Juve all’Eintracht Francoforte sta giungendo al termine e questo potrebbe giocare in favore del club capitolino che ha messo gli occhi sopra il giocatore già da diverso tempo.

Il nome del terzino del club bianconero resta uno dei nomi caldi per approdare nella società capitolina