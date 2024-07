Mercato Lazio, Pedullà RIVELA: «QUESTO giocatore è il PRESCELTO in attacco, trattativa caldissima»

Mercato Lazio, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha fornito importanti aggiornamenti su Laurienté: le sue dichiarazioni

Dal proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha parlato così del calciomercato Lazio:

PAROLE – «Armand Laurienté resta il nome principale nella lista della Lazio. Non escludiamo che possa arrivare un altro rinforzo in un altro settore, ma l’esterno offensivo è al primo posto della lista anche per i motivi tattici che abbiamo spiegato. Oggi i contatti sono stati proficui, molto presto ci sarà un contatto diretto con il Sassuolo per chiudere l’operazione. Il Sassuolo chiede 15 milioni, la stessa cifra che il Fenerbahce ha ritenuto opportuno non pagare pur avendo raggiunto l’accordo sull’ingaggio da oltre due milioni a stagione. Il Fenerbahce si è consolato con Saint-Maximine già da qualche settimana, ora la Lazio lavora per andare fino in fondo e regalare un nuovo rinforzo a Baroni».