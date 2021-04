Mercato Lazio, occhi in Scozia per un altro figlio d’arte

La Lazio continua a muoversi sul mercato: Tare ha puntato il mirino su un giovane figlio d’arte che gioca in Scozia

Continuano ad arrivare nuove voci di mercato per la Lazio, a caccia di nuovi rinforzi anche per ringiovanire la rosa. Le ultime indiscrezioni vengono dalla Scozia e riguardano un vecchio pallino del ds Tare.

Si tratta, infatti, del giovane figlio d’arte Ianis Hagi, in forza ai Rangers allenati da Steven Gerrard. Secondo quanto riportato da glasgowtimes.co.uk, Cristian Bivolaru, amministratore delegato del Viitorul Constanta, fondato da Gheorghe Hagi (padre di Iannis), avrebbe confermato l’interesse dei biancocelesti, che sono da tempo sulle tracce del classe ’98 rumeno. Il club del presidente Lotito, però, non è l’unico interessato al centrocampista: anche il Siviglia, infatti, si sarebbe mosso per chiedere informazioni. In estate potrebbero esserci degli sviluppi su questa situazione.