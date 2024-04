Mercato Lazio, scelto l’erede di Ciro Immobile: assalto a Fotis Ioannidis del Panathinaikos. Pronta l’offerta

Il calciomercato Lazio comincia a tessere le trame per la prossima sessione, quella estiva. Una delle priorità sarà l’acquisto di un attaccante che possa raccogliere l’eredità di Ciro Immobile in questo senso, come riportato da Gianluca Di Marzio, il preferito è Fotis Ioannidis del Panathinaikos.

La valutazione del club greco è di 15 milioni di euro ma l’affare è complicato dalla folta concorrenza rappresentata da Stoccarda, Siviglia, Sporting e Eintracht.