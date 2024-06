Mercato Lazio, Fabiani non MOLLA Dia: Iervolino FISSA il prezzo, un FATTORE può determinare la trattativa

Mercato Lazio, Angelo Fabiani insiste per portare Dia in biancoceleste: da convincere il giocatore, Iervolino fissa il prezzo

Come riporta Il Messaggero, il calciomercato Lazio ha individuato in Boulaye Dia il primo nome per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

Fabiani sta continuando il pressing sul ragazzo che sarebbe tentato dalla Premier League anche se al momento da quel campionato non sono pervenute offerte concrete. In ogni caso, se il DS biancoceleste convincerà il classe ’96, serviranno 12 milioni di euro per chiudere l’affare: Iervolino ha già avvisato Lotito.