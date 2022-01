Mercato Lazio, ecco l'obbligo di riscatto per Correa. E l'indice di liquidità...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mercato della Lazio ruota attorno all’indice di liquidità. E la vittoria di ieri dell’Inter fa scattare l’obbligo di riscatto per Correa

La sconfitta di ieri contro l’Inter ha anche una conseguenza di mercato. Infatti, come sottolineato da Il Messaggero, quelli di ieri sono stati i primi punti del 2022 dei nerazzurri. E questo ha fatto scattare l’obbligo di riscatto per Correa.

L”argentino si è trasferito a Milano sulla base di un prestito oneroso di 5 milioni di euro. La seconda parte del trasferimento, pattuita sui 25 milioni e che rappresenta il riscatto obbligatorio, dovrà essere in parte girata al Siviglia per accordi precedenti. La cifra dovrebbe essere di circa 4 milioni di euro. Ciò che più conta è che il tutto andrà a bilancio dall’1 febbraio. Insomma, questo significa che, questi soldi in entrata, saranno messi a bilancio dal primo febbraio. Dunque influiranno sull’indice di liquidità a partire da marzo e quindi non su quello attuale.