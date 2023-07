Mercato Lazio, nuova pretendente per Gila: Rayo Vallecano sul difensore biancoceleste

Come riportato da ElGolDigital, ci sarebbero novità per quanto riguarda Mario Gila, non tra i titolarissimi della Lazio, ma comunque ottima seconda linea.

Il quotidiano spagnolo rivela come sul giocatore ci sia l’interesse del Rayo Vallecano, con il tecnico Francisco Rodriguez che vede nello spagnolo un profilo adeguato per il futuro.