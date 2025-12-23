Calciomercato
Calciomercato Lazio, Guendouzi perde lo status di intoccabile: Sarri in difficoltà senza di lui
Lazio, Guendouzi non è più un pilastro: il club pronto ad ascoltare offerte. Le ultimissime notizie
Sembrava destinato a diventare uno dei punti fermi della Lazio, e invece oggi non è più considerato intoccabile. Le premesse per una stagione di consacrazione sotto la guida di Maurizio Sarri c’erano tutte, ma il rendimento non ha rispettato le aspettative. Nervosismo e ingenuità hanno inciso, come dimostrato dal gesto su Pezzella a gioco fermo che gli è costato la squalifica, complicando ulteriormente i piani dell’allenatore.
La trasferta di Udine si preannuncia come la situazione più critica dall’inizio dell’anno, con Sarri costretto a valutare soluzioni alternative. Nella doppia seduta odierna verranno testati nuovi assetti, compresa l’ipotesi di un 4-4-2 con Cataldi e Vecino in mezzo al campo, mentre Cancellieri e il rientrante Zaccagni agiranno sulle fasce. In attacco, spazio alla coppia Castellanos–Noslin. Intanto, come riportato da Il Messaggero, la società è pronta ad ascoltare eventuali offerte per Guendouzi.
Il francese è seguito in Premier League dal Sunderland, che per portarlo via dovrebbe mettere sul tavolo una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. Al momento, però, da Formello non è arrivata alcuna richiesta ufficiale. La Lazio resta quindi in attesa, concentrata sulle emergenze immediate e sulle scelte obbligate per la sfida di Udine.
