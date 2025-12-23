Lazio, attesa per il verdetto della Commissione: oggi la decisione che stabilirà se il mercato di gennaio sarà libero o vincolato al saldo zero

Mercato Lazio, arriva il giudizio della Commissione: atteso in giornata il via libera o il vincolo del saldo zero per gennaio

Da oltre vent’anni Claudio Lotito è il volto del cosiddetto “saldo zero”, una filosofia gestionale che ha caratterizzato quasi tutte le sessioni di mercato della Lazio. L’unica eccezione recente risale alla scorsa estate, quando la Covisoc impose uno stop per il mancato rispetto dei parametri relativi a liquidità, indebitamento e costo del lavoro: un caso isolato nel panorama calcistico italiano.

Ora l’attenzione è rivolta alla Commissione governativa per il controllo finanziario, che sta analizzando i bilanci dei club aggiornati al 30 settembre. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, proprio oggi dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale alla società biancoceleste. A Formello prevale un cauto ottimismo: se il rapporto tra costo del lavoro e ricavi sarà sceso sotto la soglia dell’80%, la Lazio potrà operare liberamente nel mercato di gennaio. A marzo il valore era allo 0,81, ma le ultime proiezioni indicano un possibile rientro nei parametri. In caso contrario, il club potrà comunque muoversi con saldo positivo — un acquisto per ogni cessione — oppure ricorrere agli strumenti previsti dalle nuove norme, come versamenti diretti o l’anticipo dei ricavi televisivi.

Sul fronte tecnico, la linea resta improntata alla prudenza. Sarri aspetta rinforzi e la società sta monitorando diverse opportunità, con l’obiettivo di inserire due o tre profili giovani e italiani. Lotito, dal canto suo, ha escluso sia cessioni eccellenti sia investimenti fuori scala, ribadendo una strategia fondata su equilibrio e sostenibilità, senza segnali di nuove emergenze o ulteriori blocchi all’orizzonte.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

