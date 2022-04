Mercato Lazio, Maxime Lopez potrebbe rimanere in Emilia: le ultime

Mercato Lazio, Carnevali fa muro su Maxime Lopez: il centrocampista alla fine potrebbe rimanere in Emilia con Dionisi

Il Sassuolo mette in mostra i suoi gioielli e tra questi c’è anche Maxime Lopez. In attesa di finire la stagione sono diverse le squadre che hanno chiesto informazioni, su tutte Lazio e Napoli. Per Sarri è una pedina importante per rinforzare la mediana.

Carnevali e la società neroverde non sono dello stesso avviso. Due saranno i big in partenza e Maxime sembra proprio non essere tra questi. Lui è il cardine del centrocampo del futuro del Sassuolo, l’ipotesi di una cessione potrebbe essere rimandata. Lo scrive Tuttosport.