Mercato Lazio, Marcos Antonio non esclude Ilic: la situazione

Mercato Lazio, l’arrivo di Marcos Antonio non esclude un nuovo centrocampista: i biancocelesti puntano su Ilic

Non si fermano le manovre a centrocampo in casa Lazio. Come riferito da Il Messaggero, l’arrivo di Marcos Antonio, per il quale manca solo l’ufficialità, non esclude l’arrivo di un altro centrocampista.

In questo senso, uno dei nomi caldi è quello di Ilic del Verona, calciatore che piace molto a Sarri. Al momento però la valutazione del club di Setti (11 milioni di euro) non collima con i pensieri di Lotito e Tare che proveranno ad abbassare la cifra.