Mercato Lazio, Lotito CEDE il proprio PUPILLO? Sirene dalla Premier, cosa SUCCEDE

Mercato Lazio, Lotito può cedere Mandas in queste ultime ore della sessione estiva: sirene dalla Premier League per il greco

Come analizzato dall’edizione odierna de Il Messaggero, in uscita dal calciomercato Lazio potrebbero anche esserci alcuni big, visto che gli esuberi, di fatto, non stanno portando offerte per le loro cessioni.

A rischio la permanenza di Christos Mandas, nonostante le recenti smentite del DS Fabiani. Sul greco è forte il Wolverhampton. La richiesta di Lotito è sempre la stessa: si può cedere, ma solo per offerte dai 20 milioni di euro in su.