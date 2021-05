Mercato Lazio: dalla difesa all’attacco, si lavora sui rinforzi. Tutti i nomi

Il mercato della Lazio si accende: tra nomi vecchi e nuovi, ecco tutti gli obiettivi biancocelesti per la finestra estiva

La fine del campionato è sempre più vicina e in casa Lazio si comincia a lavorare sul mercato. Prima di tutto bisognerà capire quale sarà il futuro di Simone Inzaghi ed eventualmente chi lo sostituirà. Dopo aver fatto i conti con la panchina, si penserà a rinforzare la rosa.

Come spiega il Corriere dello Sport, il primo nome per la difesa è quello di Nikola Maksimovic, accostato alla Lazio già nel mercato invernale. Il serbo è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare a zero. In casa Cagliari occhi su Cragno e Nandez: i due piacciono ma sono molto costosi. Tiene poi banco l’idea di uno scambio tra Fares e Lykogiannis. In casa Crotone, invece, piacciono Simy e Messias.