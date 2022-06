Mercato Lazio, Lotito rilancia per Carnesecchi ma l’Atalanta non molla

Mercato Lazio, i biancocelesti hanno messo sul tavolo 15 milioni di euro per Carnesecchi. L’Atalanta continua a chiederne 18

Ballano tre milioni di euro tra la Lazio e l’Atalanta per Marco Carnesecchi. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Lotito avrebbe rilanciato l’iniziale offerta da 12 milioni complessivi mettendone sul piatto 15 (13 più 3 di bonus).

L’Atalanta al momento ancora non ci sente e continua a chiederne 18, comprensivi di bonus. La sensazione è che a 16 si possa chiudere con soddisfazione per tutte le parti in causa. Carnesecchi intanto continua a spingere proprio per ottenere il via libera dalla Dea: il suo sogno è quello di essere presente ad Auronzo il prossimo 6 luglio.