Mercato Lazio, Lotito ha le idee chiare su Milinkovic Savic: la situazione legata al Sergente

Come riporta il Tempo, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, avrebbe bene in testa quale iter seguire per la situazione che riguarda Milinkovic Savic, in scadenza nel 2024.

Il quotidiano ci afferma come il presidente non avrebbe intenzione di accettare offerte inferiori a 30-40 milioni, per cercare di trattenerlo anche nella prossima stagione.