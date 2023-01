Mercato Lazio, Lotito cerca acquirenti per Fares: la situazione

Mercato Lazio, l’uscita di Fares sbloccherebbe il mercato in entrata: Lotito cerca acquirenti per il terzino

La Lazio in queste due ultime settimane di mercato sta cercando di lavorare anche sulle uscite, indispensabili per sbloccare l’indice di liquidità e consentire l’arrivo almeno di un terzino sinistro (Pellegrini in pole).

Tra questi c’è sicuramente Momo Fares. Il terzino ex Spal è tornato tra i convocati ma, come riportato dal Corriere dello Sport, non ha ancora ricevuto offerte ufficiali sul mercato. La mossa di Sarri di portarlo in panchina nella gara di oggi è però un chiaro segnale alle squadre eventualmente interessate: il ragazzo è tornato abile e arruolabile.